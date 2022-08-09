Тарпищев считает сетку «Мастерса» в Монреале не очень хорошей для Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских теннисистов на предстоящем «Мастерсе» в Монреале.

«Шансы всегда есть. Но вопрос в том, что главный турнир — US Open. Я считаю, что у Медведева не очень хорошая сетка, если Кирьос во втором круге. Поэтому говорить о шансах сейчас тяжело», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее, российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в первом круге турнира в Монреале. В трех сетах он переиграл аргентинца Франсиско Черундоло — 7:6 (7:4), 5:7, 6:2.

Турнир в Монреале завершится 14 августа.