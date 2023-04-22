Тарпищев считает Рублева фаворитом финала турнира в Боснии и Герцеговине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Андрей Рублев должен побеждать в финальном матче турнира ATP в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Рублеву по ходу турнира достаются удобные соперники, все подходящие под него, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Не было сверхсложных: он их всех давит за счет темпа и класса. В финале соперник тоже будет относительно удобный. Рублев играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать».

В финале турнира Рублев встретится с Душаном Лайовичем из Сербии. Счет в личных встречах 2:0 в пользу серба.