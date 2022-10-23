Тарпищев считает, что Шевченко имеет косвенное отношение к российскому теннису

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Александр Шевченко, который решил сменить спортивное гражданство, имеет косвенное отношение к российскому теннису.

«Они с отцом переехали из России, когда Шевченко было 10 лет. Формировался как теннисист он в Австрии и к нам косвенно имеет отношение. Ему выгодно [выступать за Казахстан] - проблемы в этом нет никакой», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

18 октября стало известно, что россиянин Шевченко (149-я ракетка мира) подал обращение на смену спортивного гражданства в Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).