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Тарпищев считает, что Шевченко имеет косвенное отношение к российскому теннису

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Александр Шевченко, который решил сменить спортивное гражданство, имеет косвенное отношение к российскому теннису.

«Они с отцом переехали из России, когда Шевченко было 10 лет. Формировался как теннисист он в Австрии и к нам косвенно имеет отношение. Ему выгодно [выступать за Казахстан] - проблемы в этом нет никакой», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

18 октября стало известно, что россиянин Шевченко (149-я ракетка мира) подал обращение на смену спортивного гражданства в Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

Источник: https://tass.ru/sport/16131489
Шамиль Тарпищев
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