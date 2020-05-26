Тарпищев считает, что сезон для тенниса потерян

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне. Он не возобновится ранее конца июля.

— Вот у нас Олимпиада на следующий год. — цитирует Тарпищева «Спорт уик-энд». — Как отбираться людям в Токио? Есть те теннисисты, которые сейчас имеет очки, но непонятно, что с ними теперь будет. Пропадут? Отбор на Олимпиаду должен заканчиваться после Roland Garros-2021. И получается, что в начале следующего года все должны будут бегать по разным турнирам, набирать очки, чтобы попасть на Олимпиаду? Это означает полное отсутствие тренировочного процесса. То есть недостаток очков, за которые ты борешься, не позволяет тебе держать себя в форме на перспективу с точки зрения методологической составляющей. Хорошо, если те деньги, которые были положены на соревнования, которые не состоялись, теперь можно будет пустить на сборы. Нынешний сезон в теннисе практически потерян. Даже если мы скоро начнем соревнования, класса игры ни у кого не будет. Будет чехарда. Если появится шанс играть в этом году, то надо на соревнованиях работать на перспективу.

— Не все теннисисты это могут себе позволить.

— Согласен. Но подготовительные сборы по месяцу или хотя бы по 21 дню надо делать абсолютно по всем возрастным группам, чтобы вкатиться в следующий сезон. Придется на фоне больших нагрузок участвовать в соревнованиях. К этому надо быть готовым. И это можно говорить о любом другом виде спорта: потеря сезона — это потеря класса.