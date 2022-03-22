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Сегодня, 19:57

Тарпищев считает, что сетка турнира в Майами позволяет Медведеву вернуть себе статус первой ракетки мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил жеребьевку предстоящего турнира в Майами (США).

«Сетка нормальная для Медведева. Она позволяет вернуть первую строчку. До полуфинала точно должен доходить. При нормальной игре он это сделает. Потенциальная игра с Марреем во втором круге? Если Даня покажет свой нормальный теннис, то легко его пройдет.
Рублеву главное восстановиться в эмоциональном плане после неплохих двух недель. Кирьос во втором раунде — это непредсказуемый вариант. Ник может провалить игру, а может сыграть отлично. Надеемся, что Андрей сможет справиться», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Медведев начнет участие в турнире в Майами со второго круга, он сыграет против победителя матча между Энди Марреем и Федерико Дельбонисом.

21 марта Медведев опустился на второе место в рейтинге ATP. На счету россиянина 8445 очков, у лидера рейтинга Новака Джоковича 8465 очков.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4643393-tarpischev-setka-medvedeva-na-masterse-v-majami-pozvolyaet-vernut-status-pervoj-raketki.html
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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