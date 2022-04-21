Тарпищев считает, что Рублеву не хватает стабильности

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева во втором круге турнира в Белграде.

Россиянин победил чеха Иржи Легечку в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

«Все ожидаемо. Но данный турнир не является нашей главной целью. Хочу отметить, что есть рабочие моменты, которые нужно Андрею поправить. Стабильности Рублеву, например, точно не хватает . Ну а так... Двигаемся дальше», — сказал Тарпищев «СЭ».

В следующем раунде Рублев сыграет с японцем Таро Даниэлем.