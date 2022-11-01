Тарпищев считает, что Рублев обыграл Изнера за счет скорости
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе россиянина Андрея Рублева в матче второго круга турнира в Париже.
«То, что Рублев прошел дальше, — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Изнера обыграл за счет скорости, просто его задавил», — цитирует ТАСС Тарпищева.
Во втором круге «Мастерса» в Париже Рублев одержал победу над американцем Джоном Изнером со счетом 6:2, 6:3. Следующий соперник российского теннисиста определится позже.
Источник: https://tass.ru/sport/16216969
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