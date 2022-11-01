Тарпищев считает, что Рублев обыграл Изнера за счет скорости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе россиянина Андрея Рублева в матче второго круга турнира в Париже.

«То, что Рублев прошел дальше, — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Изнера обыграл за счет скорости, просто его задавил», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Рублев одержал победу над американцем Джоном Изнером со счетом 6:2, 6:3. Следующий соперник российского теннисиста определится позже.