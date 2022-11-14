Тарпищев считает, что Рублев был постабильнее в матче против Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева над Даниилом Медведевым на старте Итогового турнира АТР.

Рублев победил со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

«Хороший матч. Ребята хорошо друг друга знают, каждый проявил свои лучшие качества, но почти во всех компонентах чуть-чуть было преимущество у Рублева. Он был постабильнее: не было перепадов, справа атаковал здорово, переводил в разные стороны, слева по линии плотно и точно играл. И, что самое удивительное, на втором мяче при подаче Медведева с приема у него было преимущество», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В одной группе с российскими теннисистами выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Их матч состоится сегодня, 14 ноября.

Итоговый турнир АТР проходит с 13 по 20 ноября в Турине.