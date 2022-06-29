Тарпищев считает, что российские теннисисты будут приглашены на Кубок Лэйвера

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии российских теннисистов в Кубке Лэйвера.

Как ранее сообщала пресс-служба турнира, в команду Европы заявлены Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Еще трех членов команды назовут позднее.

«Думаю, пригласят россиян. Кубок находится под ATP. Если они действуют по своим правилам, связанными с договоренностью проведения мероприятий по линии Большого шлема. Если договор такой же, то наверняка пригласят. И будут играть», — сказал Тарпищев «СЭ».

Три из шести мест в сборной мира займут канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тэйлор Фриц и аргентинец Диего Шварцман.

Кубок Лэйвера пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне.