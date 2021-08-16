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Тарпищев считает, что Медведев способен стать первой ракеткой мира по итогам сезона

05:18
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Торонто.

«Выступление в Торонто дает Медведеву психологическую уверенность. Он хочет быть первым в мире по итогам сезона, ему это по силам. Хотя тут все зависит от Джоковича, он реально лидер сезона. Тем не менее турнир в Торонто — важный этап подготовки к US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету американца 4 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выиграл турниры в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP и 4 «Мастерса».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12136713

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Сергей Разин все материалы автора

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