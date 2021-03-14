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Тарпищев считает, что Медведев сможет выйти в лидеры рейтинга ATP

19:17

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев способен возглавить рейтинг ATP. В воскресенье Медведев победил француза Пьера-Юга Эрбера (6:4, 6:7 (4:7), 6:4) и выиграл турнир в Марселе.

«Медведев второй в мире — это достижение. Сможет ли он стать первым — во многом зависит от результатов Джоковича. Но, думаю, при нормальном стечении обстоятельств Даня сможет быть первой ракеткой мира в сентябре», — цитирует ТАСС Тарпищева.

15 марта Медведев впервые в карьере выйдет на второе место в рейтинге ATP. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10900613

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