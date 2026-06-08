Тарпищев считает, что Медведев может войти в топ-5 рейтинга ATP к концу сезона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева в этом сезоне.

«Я думаю, что Даниил Медведев сейчас уже нашел себя по качеству игры. В конце года он способен быть в пятерке сильнейших теннисистов мира», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

В обновленном рейтинге ATP 30-летний россиянин сохранил восьмую позицию.

Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался выигравший «Ролан Гаррос» немец Александр Зверев.

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