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Сегодня, 12:54

Тарпищев считает, что Медведев и Рублев могут дойти до финала на Итоговом турнире ATP

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Турине.

«Перед Итоговым турниром Рублев в хорошей форме. Играет хорошо — это показал турнир в Париже. Дане нужен небольшой отдых, и потом хорошая подготовка, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Теоретически каждый из наших способен хорошо выступить, дойти до финала. При хорошей жеребьевке».

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине.

Источник: ТАСС
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