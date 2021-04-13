Тарпищев рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, как себя чувствует Даниил Медведев, заразившийся коронавирусной инфекцией.

«Чувствует он себя нормально, но находится под «домашним арестом» - на карантине. Живет Даня в Монако, так что изолирован он у себя дома.

Может быть хорошо, что это случилось сейчас, с учетом предстоящей Олимпиады и «Ролан Гаррос», - цитирует Тарпищева ТАСС.

12 апреля накануне старта турнира в Монте-Карло пресс-служба ATP сообщила, что Медведев получил положительный тест на коронавирус.

Во втором круге одиночного разряда россиянин должен был встретиться с победителем в паре Филип Краинович (Сербия) — Николоз Басилашвили (Грузия).