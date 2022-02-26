Тарпищев рассказал, как поражение Медведева от Надаля отразится на статусе первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ», как поражение Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP в Мексике против испанца Рафаэля Надаля (3:6, 3:6) скажется на статусе первой ракетки мира.

«Вообще никак не отразится. Он обогнал Джоковича на 150-200 очков. Но в целом это ничего не значит. До «Большого шлема» Медведев будет первым. Такой турнир даст много очков, именно там все и будет решаться. Там надо играть и думать, каким ты станешь», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира, так как 24 февраля Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4).