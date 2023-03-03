Тарпищев: «После финала Кубка Дэвиса Джокович подарил свою ракетку, написав на ней: «За братство с Россией»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей уникальной коллекции ракеток.
— Какая ракетка для вас словно скрипка Страдивари?
— Раньше Джокович постоянно выступал против Кубка Дэвиса. А я говорил: «Новак, ты не понимаешь масштаб турнира. Выиграй его хотя бы раз — станешь дома национальным героем». И вот в 2010-м в финале сошлись Сербия и Франция. Меня пригласили в Белград. Сербы победили 3:2. После матча зашел к ним в раздевалку. Джокович увидел меня, вскочил и подарил свою ракетку, на которой написал: «За братство с Россией». Было очень приятно.
— Сохранилась?
— Разумеется. У меня еще 25 уникальных ракеток — все, которыми наши выигрывали главные турниры: «Шлемы» и Олимпиаду. Только у Шараповой пять забрал...
— Хоть одна ускользнула от вас?
— Нет! В свое время мне за эти ракеты большие деньги предлагали.
— Кто?
— Бизнесмены. Но продавать не собираюсь. Эти ракетки — наша история. Их место в музее, который, надеюсь, появится в ближайшие годы в Национальном теннисном центре.