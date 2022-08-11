Тарпищев — о вылете Рублева с «мастерса» в Монреале: «Не вижу в этом трагедии»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Андрея Рублева во втором круге «мастерса» в Монреале.

«Эванс играет на быстрых площадках очень хорошо. Не вижу в этом трагедии. Нагрузочный турнир, предшествующий этой неделе был сложным для наших теннисистов. Они все играли до конца. Больше всего не получилась подача. Ему нужна стабильность. Все-таки преимущество к концу игры было у Эванса», — сказал Тарпищев «СЭ».

Андрей Рублев проиграл во втором круге «мастерса» в Монреале британцу Дэниэлу Эвансу (4:6, 4:6).