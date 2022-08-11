Тарпищев — о вылете Медведева из турнира в Монреале: «Расстраиваться не стоит. Кирьос может обыграть любого»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ранний вылет Даниила Медведева с «Мастерса» в Монреале.

«Второй круг не имеет значения. Неудачный жребий. Кирьос здорово подает, играет сзади, с лету. Сложно против него играть. Первые полтора сета преимущество было у Дани. Когда во втором при счете 1:2 на брейк-пойнте было выиграно очко, был выигран и матч. Концовку игры Кирьос провел лучше. Расстраиваться тут не стоит. Кирьос реально может обыграть любого. Не случайно он выиграл у Джоковича 2:1», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Монреале Нику Кирьосу (7:6, 4:6, 2:6).