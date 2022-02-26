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«Успех Андрея был предполагаем». Тарпищев — о победе Рублева на турнире в Дубае

Тарпищев заявил, что Рублев заслуженно выиграл турнир в Дубае
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что успех теннисиста Андрея Рублева в финале турнира в Дубае был ожидаемым.

«Победа Андрея была предполагаема. У него было больше аргументов против оппонента, Рублев играл в своем стиле и набрал неплохие кондиции. По агрессивности, стилю, напору был выше оппонента. Победил заслуженно», — цитирует ТАСС Тарпищева. — Физические кондиции у него хорошие. Надо, главное, не перегрузить себя — тут он меры не знает. Тренируется он больше, чем нужно. Я его вечно выгонял с тренировки».

Рублев победил чеха Иржи Веселы в финале турнира в Дубае со счетом 6:3, 6:4.

Источник: https://tass.ru/sport/13877723
Теннис
Андрей Рублев
Иржи Веселый
Шамиль Тарпищев
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