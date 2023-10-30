Тарпищев: «Рублев сейчас находится в своей лучшей форме»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» ожиданиями от «Мастерса» в Париже.

«Надо смотреть по сетке. Ребята наиграны, Рублев так вообще сейчас находится в своей лучшей форме. Даня проиграл в Вене, хотя шансов по матчу у него было больше, чем у Синнера. Но сложилось так, как сложилось. Но он тоже в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится», — сказал Тарпищев «СЭ».

Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) стартовал 30 октября и завершится 5 ноября. Матчи пройдут на Accor Arena. Данные соревнования закрывают сезон для топовых теннисистов мира.

Действующий обладатель титула — представитель Дании Хольгер Руне.