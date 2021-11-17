Тарпищев: «По уровню игры Медведев может стать первой ракеткой мира уже в следующем сезоне»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре Даниила Медведева.

«По уровню игры и психологической стабильности Медведев может стать первой ракеткой мира уже в следующем сезоне. Для этого ему нужно как минимум выиграть Итоговый чемпионат и Australian Open. Сейчас все упирается только в количество очков, потому что Даня давно играет на уровне Джоковича и способен его превзойти.

Кроме того, он научился справляться с нервами в ответственные моменты. Медведев достаточно силен и стабилен, чтобы занять первую строчку и удержаться на ней. Но не надо на этом зацикливаться. Теннис — очень непредсказуемый вид спорта», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Ранее Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP.