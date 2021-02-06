Тарпищев отреагировал на выход сборной России в финал Кубка ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал выход российской сборной в финал Кубка ATP 2021.

«Я не считаю, что если бы не травма Зверева, то он мог обыграть Даниила в два сета. У Даниила была усталость не общая, а за счет интенсивности игры. Зверев тоже не ровно играет. Думаю, в концовке Медведев был получше. Как правило, он выигрывал длинные розыгрыши, правда, больше от контратаки. Единственное, что волновало, это 13 двойных подач — многовато для такого матча, но это носит психологический характер и является плюсом в плане подготовки к Australian Open», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также добавил, что тяжело сравнивать Рублева и Медведева по итогам сегодняшних матчей, так как они сражались с соперниками разного уровня элитности и силы.

«Рублев достигал результаты за счет собственной игры, агрессии и напора: люди на другой стороне не справлялись с такой скоростью. Медведева же брал за счет комбинаторики, которая требует большего напряжения и более тяжелых геймов», — сказал Тарпищев «СЭ».

6 февраля Андрей Рублев и Даниил Медведев обеспечили досрочный выход сборной России в финал Кубка ATP, обыграв в три сета немцев Штруффа (3:6,6:1,6:2) и Зверева (3:6,6:3,7:5). В финале россияне встретятся со сборной Италии.

(Екатерина Звенигородская)