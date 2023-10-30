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Сегодня, 18:27

Тарпищев оценил прогресс Рублева по сравнению с предыдущими годами

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» высказался о квалификации Андрея Рублева на Итоговый турнир ATP в Турине.

«Рублев был на ходу. Шансы на попадание на Итоговый турнир у него были очень большие, выше, чем у его соперников. Что он в принципе и подтвердил. Андрей, по сравнению с предыдущими годами, прибавил, прежде всего во второй подаче и стабильности. Думаю, при удачном раскладе у него хорошие шансы дойти до финала», — сказал Тарпищев «СЭ».

Помимо Рублева, участие в Итоговом турнире ATP-2023 уже обеспечили себе Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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