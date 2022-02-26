Тарпищев объяснил причину поражения Даниила Медведева в полуфинале турнира в Мексике

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP в Мексике против испанца Рафаэля Надаля (3:6, 3:6).

«Это поражение я не считаю каким-то значительным, — сказал Тарпищев «СЭ». — Просто подготовительный период. Медведев поменял систему подготовки, вышел на воздух. На фоне больших нагрузок Медведев играл очень хорошо. На сегодняшний день не хватает ощущений наигранности. Даниил поздно начал подготовительный период. Для данного времени он играл лучше, чем я ожидал. Медведев рано выходит на землю, которая является не самым его любимым покрытием. Он готовится к «Ролан Гарросу», все делает правильно. Мне кажется, он прибавит в качестве игры на грунтовых покрытиях».

Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.

В финале турнира в Акапулько Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.