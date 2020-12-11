Тарпищев объяснил получение St. Petersburg Open категории ATP 500 коронавирусом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге получил категорию ATP 500 в этом году.

По мнению специалиста, это связано только из-за ситуации с пандемией коронавируса.

19 октября генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев сказал, что оргкомитет St. Petersburg Open намерен сохранить категорию ATP 500.

«А почему он (турнир) должен остаться 500? Эта категория была нам отдана только из-за форс-мажора в этому году — пандемии коронавируса. Поэтому логично, что в следующем году все будет как прежде. Если только вновь случатся катаклизмы, то можно будет говорить об изменении статуса турнира», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Серия АТР 500 — третья в рейтинге самых престижных, выше нее находятся серии Большого шлема (2 000 очков) и «Мастерс» (1 000 очков).