Тарпищев объяснил, почему Медведев снялся с турнира в Вене

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира в Вене. По его словам, это произошло, чтобы отдохнуть перед напряженной концовкой сезона и избежать психологической усталости.

— С турнира Вены Медведев снялся, потому что ему надо поберечь себя. У Медведева сложная концовка сезона, нужна пауза, чтобы не было психологической усталости, — цитирует ТАСС Тарпищева. — В Москве он прошел медицинское обследование, все у него со здоровьем в порядке".