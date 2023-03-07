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Сегодня, 13:05

Тарпищев объяснил, почему Давыденко так и не выиграл ни одного «Большого Шлема»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему россиянин Николай Давыденко не смог выиграть ни один турнир «Большого шлема».

«Очень был быстрый, но не выносливый. Поэтому в трехсетовых матчах выигрывал и пять лет подряд в пятерке был, но не брал ни одного «Шлема», так как там пятисетовый формат. Это предполагает другую функциональную подготовку и выносливость. А это воспитывается только до 16 лет. Пропустил этот период — и все. А быстрота воспитывается только до 12 лет. Если ты ребенка перегружаешь, то он быстрым не будет, а небыстрый в теннис не играет. Это тонкая вещь, которую тренер должен знать», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Давыденко является бывшей третьей ракеткой мира. На его счету 21 выигранный турнир АТР в одиночном разряде.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5022723-prezident-ftr-obyasnil-pochemu-davydenko-tak-i-ne-vyigral-ni-odnogo-shlema.html
Теннис
Николай Давыденко
Шамиль Тарпищев
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