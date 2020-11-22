Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал отсутствие Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP.

— Это восьмерка сильнейших. Если взять историю восьмерки, то последние пять лет все разные выигрывают, и тут нет приоритета, все заключается в нюансах. Сейчас класс игры у лидеров настолько близок друг к другу, и они в три сета играют, это достаточно скоротечные матчи, не пятисетовые, как на Большом шлеме, поэтому кто в конкретный день лучше готов, тот и побеждает.

— Создавалась вчера впечатление, что Надаль в следующем Итоговом турнире не факт, что будет принимать участие, поэтому него есть невероятная мотивация выиграть матч с Медведевым, но что-то не получилось.

— Я не считаю, что этот матч — неудача для Надаля. Просто класс игры на сегодня подравнялся настолько, что все решается в нюансах. Наш Медведев до финального матча этого турнира в функциональном плане выглядел лучше, чем все, поэтому этот фактор немаловажный играл роль в концовке игры, в третьем сете вчерашнего матча, где, в принципе, Надаль объективно подсдал. (Екатерина Звенигородская)