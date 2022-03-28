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28 марта, 22:31

Тарпищев — о вылете Карацева с «Мастерса»: «Нестабильность в игре перечеркивает все — губит победы»

Тарпищев посетовал на нестабильность в игре Карацева после вылета с «Мастерса» в Майами
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева во третьем круге «Мастерса» в Майами.

«Карацев играет в интересный для зрителя современный теннис, но большое количество ошибок все перечеркивает. Нестабильность в игре губит его победы. Я считаю, что Аслан зря расстался со своим тренером, с ним дела обстояли гораздо лучше, Карацев стабильнее играл на задней линии. Сегодняшний матч был полностью в руках Аслана, он просто подарил победу Хуркачу. Мне очень обидно, что Карацев проиграл сегодня. Проход в следующую стадию придал бы ему уверенности в своих силах», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Аслан Карацев уступил поляку Хуберту Хуркачу в третьем раунде «Мастерса» в Майами (7:5, 4:6, 6:3). Российский теннисист проиграл в трех сетах.

Встреча продлилась 2 часа 24 минуты.

Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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