Тарпищев уверен, что Карацев не симулировал в конце матча против Хуркача

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с медицинским тайм-аутом в концовке матча Аслана Карацева против Хуберта Хуркача.

«Аслан взял медицинский тайм-аут перед подачей соперника на матч? Он имел на это право. В Майами всегда очень тяжело играть из-за жары. Играя второй «Мастерс» подряд организму тяжело выдерживать такие нагрузки. Шел третий час матча, у Карацева могло начать сводить мышцу. Всегда лучше взять тайм-аут и спокойно доиграть матч, чем получить травму. Некоторые игроки могли бы так сделать для того, чтобы сбить ритм соперника. Но я уверен в том, что Аслан не симулировал», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Аслан Карацев уступил поляку Хуберту Хуркачу в третьем раунде «Мастерса» в Майами (7:5, 4:6, 6:3). Российский теннисист проиграл в трех сетах.

Встреча продлилась 2 часа 24 минуты.