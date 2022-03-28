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28 марта, 23:01

Тарпищев — о медицинском тайм-ауте Карацева в конце матча: «Уверен в том, что он не симулировал»

Тарпищев уверен, что Карацев не симулировал в конце матча против Хуркача
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с медицинским тайм-аутом в концовке матча Аслана Карацева против Хуберта Хуркача.

«Аслан взял медицинский тайм-аут перед подачей соперника на матч? Он имел на это право. В Майами всегда очень тяжело играть из-за жары. Играя второй «Мастерс» подряд организму тяжело выдерживать такие нагрузки. Шел третий час матча, у Карацева могло начать сводить мышцу. Всегда лучше взять тайм-аут и спокойно доиграть матч, чем получить травму. Некоторые игроки могли бы так сделать для того, чтобы сбить ритм соперника. Но я уверен в том, что Аслан не симулировал», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Аслан Карацев уступил поляку Хуберту Хуркачу в третьем раунде «Мастерса» в Майами (7:5, 4:6, 6:3). Российский теннисист проиграл в трех сетах.

Встреча продлилась 2 часа 24 минуты.

Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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