Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Циципасом на турнире в Вене

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Вене.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Даня стабильно проводит турнир и вышел в финал без нервов. Сегодня он реально был сильнее Циципаса и выиграл по делу. Сам подавал удачно, играл цепче, длиннее — победа закономерна», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

За титул на турнире в Вене Медведев поборется с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл еще одного представителя России Андрея Рублева.