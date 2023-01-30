Тарпищев назвал условие, при котором Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» поделился мнением о том, что россиянин Даниил Медведев выпал из первой десятки рейтинга ATP.

«Как Медведев вылетел из десятки рейтинга, так и войдет назад. В прошлом году он потерял очки, когда не играл из-за травмы. Сейчас все его выступления идут ему в плюс. Два-три турнира сыграет — и вернется в десятку», — сказал Тарпищев «СЭ».

В обновленном рейтинге ATP от 30 января 2023 года Даниил Медведев опустился с восьмого на 12-е место с 2750 очками. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который поднялся на пятое место с 4200 очками.

Лидером рейтинга является серб Новак Джокович с 7070 очками.