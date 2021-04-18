Тарпищев назвал причину, по которой Рублев проиграл Циципасу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против Стефаноса Циципаса (3:6, 3:6).

«Да, у Андрея прошел пик формы, но я больше скажу, что он просто не успел восстановиться. Его календарь к финальной части был гораздо сложнее и объем нагрузки был совершенно другой. Циципас выглядел сегодня свежее и лучше подавал. Практически первый мяч был эффективнее, второй был очень плотным. Эти два фактора сказались на результате матча», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев добавил, что сложность тенниса состоит в том, что спортсмен планирует форму к турниру, а не к конкретному матчу, так как теннисисты не знают, будут ли они в конкретный день играть полтора часа или пять.

«На «Ролан Гарросе» все будет зависеть от сетки. Некоторые ко второй неделе этого турнира уже ползают. Можно ли говорить, что грунтовое покрытие — теперь фишка Андрея? Вообще, если руководствоваться логикой, мы все рождены на грунте. В СССР просто другого покрытия не было. Возможности Андрея позволяют ему играть хорошо на любом покрытии из-за его агрессивности, мощи игры, подачи и приема, что важно на быстрых покрытиях», — добавил Тарпищев.

Несмотря на сегодняшнее поражение, Рублев в понедельник станет 6-й ракетка мира, обойдя по очкам Роджера Федерера.

(Екатерина Звенигородская)