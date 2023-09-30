Тарпищев назвал ожидаемым выход теннисиста Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что выход россиянина Даниила Медведева в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине является ожидаемым, так как спортсмен должен был дойти до этой стадии.

«Победа Медведева — это не сенсация. Он и должен был как минимум до четвертьфинала дойти. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к «Мастерсам», чтобы там уже выступить хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Четвертьфинальный матч турнира в Пекине между Медведевым и Умбером пройдет 2 октября.