Тарпищев назвал Кудерметову и Медведева спортсменами года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» выбрал лучших спортсменов года.

«Вероника Кудерметова и Даниил Медведев, однозначно. Она чемпионка мира, он был первой ракеткой мира. Кто ж еще?» — сказал Тарпищев «СЭ».

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде в 2022 году.

В этом году 26-летний россиянин выиграл два турнира ATP. Кроме того, он пробыл в статусе первой ракетки мира 16 недель, что является рекордом для российских теннисистов.