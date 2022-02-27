Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль будут главными конкурентами Даниила Медведева за звание первой ракетки мира по итогам года.

«Даня самобытный. При таком росте он очень быстрый, у него неординарная техника, — цитирует ТАСС Тарпищева. — То, что его в детстве не сломали из-за особой техники, и его тренер [Екатерина] Крючкова не стала переделывать — это достижение тренера. Конкуренты за первую строчку в этом году у Дани будут Джокович и Надаль; и молодые, но молодежь не показывает стабильные результаты».

Медведев 28 февраля займет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над первой ракеткой мира Джоковичем в четвертьфинале турнира в Дубае.