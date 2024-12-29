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Сегодня, 17:01

Тарпищев назвал 2024 год неудачным для Медведева: «Были травмы»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» оценил результаты Даниила Медведева в 2024 году.

«Этот год для него неудачный. Но и у Медведева, и у Рублева были травмы. Рублеву вообще надо делать операцию на бронхи. Он из-за этого потерял месяца 3-4 точно. А у Медведева была травма паха и спины. Думаю, что при нормальном подготовительном периоде, если не будет травм, они смогут спокойно претендовать на победу в турнире «Большого шлема», — сказал Тарпищев «СЭ».

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28-летний теннисист Медведев закончил год на 5-м месте в рейтинге АТР. В 2024 году россиянин не смог выиграть ни одного турнира.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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