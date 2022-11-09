Тарпищев: «Медведев и Рублев могут биться за победу в Итоговом турнире ATP»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможности Даниила Медведева и Андрея Рублева победить на Итоговом турнире ATP.

«Ребята тренируются, готовятся, все хорошо. У Медведева главный вопрос в психологии — слишком много перерывов было, нервная система нестабильна. Вообще, что оба попали на Итоговый турнир ATP — это здорово и для них, и для страны. Тем более там явных лидеров нет. Могут биться за победу. И в Турине, в Европе, играть легче, чем в Америке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. В нем примут участие Медведев, Рублев, Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США).