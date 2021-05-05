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Тарпищев: «Матч показал, что Медведев практически здоров после ковида»

15:34
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в матче против испанца Алехандро Давидович Фокина во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (4:6, 6:4, 6:2).

Даниил Медведев.Медведев начал гонку за титулом первой ракетки мира. Даниил победил на грунте впервые за два года

«Даниил обыграл своего соперника за счет класса игры. Первая игра на этом покрытии, врабатываемость в грунт всегда сложная. Матч показал, что Даниил практически здоров после ковида, что он легко с ним соприкоснулся. Это очень радует, потому что рядом Олимпиада и «Ролан Гаррос», тем более, грунт не самое любимое покрытие Дани. Во всяком случае, соперник непростой. То, что он, не имея практики и после болезни, выиграл такой матч — нас, конечно вдохновляет», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Кристьяном Гарином из Чили. Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдет 9 мая.

(Екатерина Звенигородская)

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