Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:28

Тарпищев о смене спортсменами гражданства: «Они хотят достигать результатов, нельзя их огульно судить»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как относится к смене российскими атлетами спортивного гражданства в нынешних обстоятельствах.

«Как патриот России могу сказать, что это неправильно. Но любой эпизод смены гражданства надо рассматривать отдельно. Если брать теннис, то у меня таких проблем нет, поэтому сложно судить о причинах. Можно осуждать тех, кто из других видов меняет гражданство, но тут важно понимать: если человек поменял гражданство, то он же может потом остаться патриотом нашей страны. Спортсмены хотят достигать результатов, поэтому нельзя их огульно судить. Нужно понимать, что каждый эпизод смены гражданства имеет под собой какую-то подоплеку. Вот в этом надо разбираться, но это не для нас», — цитирует Тарпищев Sport24.

За последнее время три российских теннисиста из первой сотни мирового рейтинга сменили спортивное гражданство. Варвара Грачева стала выступать за Францию, Александр Шевченко — за Казахстан, а Элина Аванесян — за Армению.

Источник: Sport24
Теннис
Шамиль Тарпищев
Читайте также
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Прокуратура Сахалина проверит факт демонстрации школьникам видео с абортом
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости