Тарпищев: «Джокович выглядит сильнее Карацева, но может произойти все, что угодно»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинального матча ATP в Белграде Аслана Карацева против Новака Джоковича.

«У Аслана, конечно, шансов меньше, чем у Джоковича. А вообще, сейчас идет подготовительный период к главным соревнованиям. В принципе, не тот и не другой выиграть не должны. Сейчас играют на классе. По системе подготовки — это не особо главный турнир. Джокович выглядит сильнее, он играет разнообразно. Хотя, я, возможно, его идеализирую. В этом матче может быть все, что угодно. Идет нормальный рабочий процесс подготовки, поэтому над результатом мы особо не волнуемся», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также считает, что прогресс Аслана Карацева полностью заслуженный.

«В этом турнире необходимо наиграться на грунте, потому что подобной практики на таком высоком уровне немного. У Аслана получается играть. У него было лучший турнир ATP-250, где он пробился в полуфинал, хотя никогда там не был до этого. Это говорит о том, что его взлет неслучайный. Это все лишь подтверждает его класс. Карацев показал именно на грунте, что все заслуженно», — добавил Тарпищев.

В четвертьфинале Карацев победил итальянца Джанлука Маджера (6:3, 6:4). В полуфинале российский теннисист сыграет с Джоковичем, который в двух сетах обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича (6:1, 6:3).

(Артем Бухаев)