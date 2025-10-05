Теннис
Сегодня, 19:24

Синнер снялся с матча против Грикспура на «мастерсе» в Шанхае

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер не смог доиграть матч третьего круга турнира в Шанхае против нидерландца Таллона Грикспура.

В третьем сете вторая ракетка мира начал испытывать проблемы с судорогами, после чего снялся с матча при счете 7:6 (7:3), 5:7, 2:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту.

В прошлом году Синнер стал чемпионом «мастерса» в Шанхае. По итогам турнира итальянец потеряет 900 очков в рейтинге.

Грикспур в следующем круге сыграет против Валентина Вашеро из Монако.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — Янник Синнер (Италия, 2) — 6:7 (3:7), 7:5, 3:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Янник Синнер
