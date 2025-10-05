Синнер снялся с матча против Грикспура на «мастерсе» в Шанхае
Итальянский теннисист Янник Синнер не смог доиграть матч третьего круга турнира в Шанхае против нидерландца Таллона Грикспура.
В третьем сете вторая ракетка мира начал испытывать проблемы с судорогами, после чего снялся с матча при счете 7:6 (7:3), 5:7, 2:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту.
В прошлом году Синнер стал чемпионом «мастерса» в Шанхае. По итогам турнира итальянец потеряет 900 очков в рейтинге.
Грикспур в следующем круге сыграет против Валентина Вашеро из Монако.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — Янник Синнер (Италия, 2) — 6:7 (3:7), 7:5, 3:2 отказ 2-го игрока
