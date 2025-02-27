Грикспур: «Медведев — невероятный теннисист и соперник»

Нидерландец Таллон Грикспур прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (2:6, 7:6 (9:7), 7:5) в 1/4 финала турнира в Дубае.

«Очень счастлив, что одержал эту победу. Даниил — невероятный теннисист и соперник. Он столько лет на топ-уровне.

Он превосходно играл в первом сете. Я тоже был неплох, но Медведев играл лучше. Во втором сете на тай-брейке мне немного повезло, то же случилось и в третьем сете. Нужно было оставаться спокойным. Я очень рад победе и должен оставаться сфокусированным перед полуфиналом», — сказал Грикспур во время интервью на корте.

Грикспур вышел в полуфинал турнира в ОАЭ и сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).