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10 января, 23:44

Жена Даниила Медведева раскрыла пол второго ребенка

Алина Савинова
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Даниил Медведев со своей женой Дарьей и первой дочкой Алисой.
Фото соцсети

Жена российского теннисиста Даниила Медведева огласила пол их второго ребенка.

Дарья выложила в своих соцсетях фото, сделанные во время второй беременности, и подписала публикацию «Девичья сила. 06.01.2025».

Позже бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина сообщила, что пара назвала девочку Викторией.

Даниил и&nbsp;Дарья Медведевы. Знакомство в детстве и тайное рождение двух детей: история любви теннисистов Даниила и Дарьи Медведевых

Даниил и Дарья поженились в сентябре 2018 года. Впервые они стали родителями в октябре 2022-го. Их первую дочь зовут Алиса.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). Всего за карьеру он завоевал 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Теннис
Даниил Медведев
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