15:06 | Теннис — ATP

Сумасшедшие овации в адрес Оже-Альяссима на матче НХЛ. Видео

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим посетил матч регулярного чемпионата НХЛ в Монреале. 18-летний канадец является одним из самых перспективных игроков мира и на данный момомент занимает 33-е место в рейтинге ATP. Зрители после объявления о присутствии Феликса устроили ему овации. 

Напомним, что Оже-Альяссим стал самым юным участником 1/2 финала турнира в Майами в истории турнира. В полуфинале он проиграл американцу Джону Иснеру.

 

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