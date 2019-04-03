Сумасшедшие овации в адрес Оже-Альяссима на матче НХЛ. Видео

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим посетил матч регулярного чемпионата НХЛ в Монреале. 18-летний канадец является одним из самых перспективных игроков мира и на данный момомент занимает 33-е место в рейтинге ATP. Зрители после объявления о присутствии Феликса устроили ему овации.

Напомним, что Оже-Альяссим стал самым юным участником 1/2 финала турнира в Майами в истории турнира. В полуфинале он проиграл американцу Джону Иснеру.