Сумасшедшие эмоции Рублева и Хачанова после решающей ошибки сербов
19:32
В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса сборная России победила команду Сербии (2:1). В парной встрече Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Перед началом встречи Джокович заменил Янко Типсаревича. Россияне после решающей ошибки соперников упали на колени от радости.
November 22, 2019
За право выйти в финал Россия сразится с Канадой.
Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола
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