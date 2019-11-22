Сумасшедшие эмоции Рублева и Хачанова после решающей ошибки сербов

В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса сборная России победила команду Сербии (2:1). В парной встрече Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Перед началом встречи Джокович заменил Янко Типсаревича. Россияне после решающей ошибки соперников упали на колени от радости.

За право выйти в финал Россия сразится с Канадой.

Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола