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Сугита обыграл Родионова в первом раунде турнира в Ньюпорте

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Японский теннисист Юити Сугита обыграл австралийца Юрия Родионова в первом раунде турнира АТР в Ньюпорте (США)

Следующим соперником японца станет победитель пары Джордан Томпсон (Австралия) — Седрик-Марсель Штебе (Германия).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Юити Сугита (Япония) — Юрий Родионов (Австрия) — 7:5, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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