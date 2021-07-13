Сугита обыграл Родионова в первом раунде турнира в Ньюпорте
00:43
Японский теннисист Юити Сугита обыграл австралийца Юрия Родионова в первом раунде турнира АТР в Ньюпорте (США)
Следующим соперником японца станет победитель пары Джордан Томпсон (Австралия) — Седрик-Марсель Штебе (Германия).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Юити Сугита (Япония) — Юрий Родионов (Австрия) — 7:5, 6:3
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю