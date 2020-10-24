«Судья извинился передо мной за ошибки». Хачанов объяснился по поводу матча с Эвансом

Российский теннисист Карен Хачанов в историях Instagram высказался по поводу матча против британца Дэна Эванса в четвертьфинале турнира в Антверпене. Во втором сете вступил в перепалку с арбитром, а затем покинул корт без разрешения.

«Я просто хотел сказать несколько слов после сегодняшнего матча. Сегодня это был эмоциональный, сложный и непростой матч... Хочу сказать, что после игры я разговаривал с судьей. Он очень сожалел и извинился передо мной за ошибки, которые он сделал во время нашего матча, в свою очередь, я извинился перед ним за мое грубое поведение. В конце концов, все мы люди и можем ошибаться... Я не хотел никого оскорблять и так себя вести. Я просто не мог сдерживать себя в эти решающие моменты... Что, в конечном итоге, отразилось на результате матча... Всем спасибо за поддержку. Она много значит», — написал Хачанов.