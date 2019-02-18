Стэн Вавринка: "Здорово, что я сумел дойти до финала турнира в Роттердаме, я доволен своей игрой"

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал поражение на турнире в Роттердаме. В финале он уступил французу Гаэлю Монфису со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

- Мы отлично знаем друг друга, так как много тренировались вместе в межсезонье, а также на недавнем турнире в Софии, - приводит официальный сайт ATP слова Вавринки. - Это был непростой матч. Гаэль отлично играл, делал то, что нужно, в важные моменты. У меня временами возникали трудности с работой ног, когда были нужны агрессивные действия. Это и решило исход финала.

Здорово, что я сумел дойти до финала, я доволен своей игрой. Мне удалось провести хороший матч, я весь турнира показывал отличный уровень. Нужно продолжать делать то, над чем я занимаюсь последние месяцы. Я упорно работаю вне корта, а игровая практика придаст уверенности.