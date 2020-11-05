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Стэн Вавринка: «Рублев — один из лучших игроков в этом году»

04:36
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от матча 3-го круга турнира в Париже, где он встретится с россиянином Андреем Рублевым.

— В прошлый раз он обыграл меня в Цинциннати, — приводит слова Вавринки Tennis Majors. — Он так хорошо играет в этом году. Он выиграл много матчей и много турниров. Он полностью уверен в себе. Он один из лучших игроков в этом году. Будет интересно проверить мой уровень против него.

Рублев в текущем сезоне выиграл пять титулов: на турнире в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Петербурге и Вене.

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